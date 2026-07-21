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معرض لتمكين مستفيدي المساعدات الاجتماعية وظيفياً في الشارقة

معرض لتمكين مستفيدي المساعدات الاجتماعية وظيفياً في الشارقة
22 يوليو 2026 00:54

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومجلس نافس للشباب ومعهد الإمارات المالي، «اليوم المفتوح للتوظيف»، بقصر الثقافة بالشارقة.
استهدفت المقابلات الوظيفية الباحثين عن عمل من حملة شهادة الثانوية العامة من مستفيدي المساعدات الاجتماعية المسجلين لدى دائرة الخدمات الاجتماعية لشغل عدد من الوظائف بالتنسيق مع الأنصاري للصرافة واللولو للصرافة، والتي تعتبر ضمن الشركات المستفيدة من مزايا برنامج «نافس»، ويهدف هذا المعرض الحصري لمستفيدي المساعدات الاجتماعية توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم، عبر إتاحة الفرصة لإجراء مقابلات مباشرة مع الجهات المشاركة.
وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الخدمات الاجتماعية لترجمة رؤية إمارة الشارقة في تأهيل الكوادر الوطنية وضمان تمكينها وتسخير إمكاناتنا التدريبية والتأهيلية كافة.

دائرة الموارد البشرية بالشارقة
الإمارات
دائرة الموارد البشرية
الشارقة
دائرة الموارد البشرية في الشارقة
المساعدات الاجتماعية
دائرة الخدمات الاجتماعية
دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة
معهد الإمارات المالي
اليوم المفتوح للتوظيف
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