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«العين للشباب» ينظم اليوم المفتوح للمواهب

«العين للشباب» ينظم اليوم المفتوح للمواهب
22 يوليو 2026 00:54

العين (وام)

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نظم مجلس العين للشباب، بالتعاون مع «أدنوك»، «اليوم المفتوح للمواهب في أدنوك»، في المقر الرئيس للشركة بمدينة العين، ضمن فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب 2026 وبمشاركة نخبة من الشباب وأصحاب الهمم، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الشبابية في مختلف المجالات، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض مواهبهم وإبراز قدراتهم.
وتضمنت الفعالية مجموعة من الورش التفاعلية التي أتاحت للمشاركين التعرف إلى مواهبهم وتطويرها، إلى جانب توفير منصة داعمة لعرض الإبداعات والمهارات ومشاريع الشباب في بيئة محفّزة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتشجع الشباب على مواصلة تنمية قدراتهم.
وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب الواعدة، وتعزيز مشاركة الشباب وأصحاب الهمم في البرامج المجتمعية والتنموية، وإتاحة المجال أمامهم للتعبير عن إمكاناتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار. وقال راشد طالب البلوشي، عضو مجلس العين للشباب، إن «اليوم المفتوح للمواهب»، يمثل إحدى الفعاليات النوعية ضمن فعاليات أسبوع العين للشباب 2026، ويوفر منصة تفاعلية تتيح للشباب، بمشاركة أصحاب الهمم، اكتشاف مواهبهم وعرض قدراتهم وإبداعاتهم.
وأضاف: الفعالية تعكس حرص مجلس العين للشباب، بالتعاون مع شركائه، على توفير فرص حقيقية أمام الشباب للنمو والتطور.

مجلس العين للشباب
الإمارات
العين
أدنوك
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