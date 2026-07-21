إطلاق شراكة استراتيجية لتعزيز التعليم الدامج عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم إطلاق شراكة استراتيجية مع مجلس شباب مبادلة، بهدف توسيع نطاق البيئات التعليمية الدامجة، وفتح آفاق أوسع من الفرص المتكافئة أمام المجتمعات والأفراد من مختلف القدرات.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً لدور مجلس شباب مبادلة بصفته شريكاً في قمة المركز العالمي للأولمبياد الخاص، التي استضافتها أبوظبي في عام 2024، وتمثِّل مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بهدف توسيع نطاق مبادرات التعليم الدامج حول العالم، انطلاقاً من دولة الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، سيتعاون الطرفان لتطوير برامج متنوعة تسهم في ترسيخ قيم الدمج المجتمعي والاحترام والمشاركة الهادفة داخل المدارس والمنصات الشبابية.

وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية ركائز أساسية، منها دعم وتوسيع نطاق «برنامج مدارس الأبطال الموحدة»، والذي يهدف إلى تهيئة بيئات مدرسية دامجة، تمكِّن الطلبة من مختلف القدرات من التعلُّم والقيادة والازدهار. وسيسهم مجلس شباب مبادلة في دعم برامج الأولمبياد الخاص في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز انتشارها وأثرها المستدام.

وستسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً في دعم المجتمعات الدامجة حول العالم، من خلال تمكين الكوادر الشبابية، وتوظيف قدراتهم عبر إشراكهم في المبادرات التعليمية والرياضية، لتوفير بيئات تُمكِّن الأفراد من مختلف القدرات والإمكانات من المشاركة والازدهار وتحقيق أثر إيجابي ومستدام.

وقال أحمد القرقاوي، مدير الرعاية والشراكات والاتصال في المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم: «يسرّنا التعاون مع مجلس شباب مبادلة، الذي تتوافق رؤيته في تمكين الشباب مع رسالتنا الهادفة إلى بناء عالم أكثر دمجاً للجميع. إن دور المجلس كشريك في القمة العالمية، ومشاركته الفاعلة في دعم برنامج مدارس الأبطال الموحدة، سيكون له أثر ملموس في تعزيز جهودنا المشتركة لإحداث أثر إيجابي، وبناء مجتمعات أكثر دمجاً واستدامة».

وتعليقاً على الشراكة، قالت عالية الحوسني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسّسة مبادلة: «نلتزم في مبادلة بتمكين المجتمعات وضمان التكافؤ في الوصول إلى الفرص والمشاركة الفاعلة لجميع الأفراد على حدٍّ سواء، نسعى إلى دعم مبادرات مستدامة وقابلة للتوسع، تسهم في ترسيخ مفاهيم الدمج داخل المدارس، وفتح آفاق أوسع تمكّن الشباب والشابات من تحقيق كامل إمكاناتهم وطموحاتهم».

وقال محمد لقمان، رئيس مجلس شباب مبادلة: «نؤمن في مجلس شباب مبادلة بأهمية الدمج ركيزةً أساسية لبناء مجتمعات أكثر تماسكاً ومرونة. وتجسِّد شراكتنا مع المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم، التزامنا الراسخ بتمكين الشباب، وتعزيز تكافؤ الفرص».