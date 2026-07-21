إطلاق برنامج المبعوثين العالميين الشباب لشؤون المياه

أبوظبي (وام)

أطلقت وزارة الخارجية بالشراكة مع مركز الشباب العربي، «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يهدف إلى إعداد 100 شاب وشابة من ستة أقاليم حول العالم للمشاركة في دعم منظومة حوكمة المياه العالمية، والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.

وأُعلن عن البرنامج على هامش المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر، وبما يعزز إشراك الشباب في الحوارات الدولية المتعلقة بقضايا المياه والتنمية المستدامة.

ويستهدف البرنامج شباباً تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً يمثلون ستة أقاليم جغرافية، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من المناطق التي تواجه تحديات مائية، لاسيما في أفريقيا والدول العربية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويشارك المنتسبون إلى البرنامج في رحلة تدريبية افتراضية يقودها مركز الشباب العربي تمتد من سبتمبر إلى نوفمبر المقبل.

ويتيح البرنامج للمشاركين التفاعل مع الوفود الوطنية والخبراء والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في مناقشة القضايا المرتبطة بأمن المياه والاستدامة، ونقل تجارب مجتمعاتهم إلى المنصات الدولية المعنية.