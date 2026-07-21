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370 طالباً وطالبة يشاركون في «سفراؤنا الدولي»

370 طالباً وطالبة يشاركون في «سفراؤنا الدولي»
22 يوليو 2026 00:55

أبوظبي (وام)

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أطلقت وزارة التربية والتعليم الدورة الرابعة من برنامج «سفراؤنا الدولي - 2026»، أحد أبرز البرامج الوطنية النوعية الهادفة إلى تمكين الطلبة من خوض تجارب تعليمية وثقافية عالمية، بما يسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، واستشراف الفرص المستقبلية، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز تنافسية الدولة عالمياً.
وتتوزع رحلات البرنامج على 8 وجهات عالمية تمثل نماذج رائدة في التعليم والابتكار والتقدم العلمي، تشمل جمهورية كوريا الشقيقة، وروسيا الاتحادية، واليابان، وسنغافورة، والصين وكندا وماليزيا، وإندونيسيا، بما يتيح للطلبة فرصة زيارة أبرز الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية العالمية، والاطلاع على أحدث التجارب والممارسات في المجالات ذات الأولوية المستقبلية.
ويشارك في البرنامج 370 طالباً وطالبة من طلبة الصفين العاشر والحادي عشر من المدارس الحكومية على مستوى الدولة، موزعين ضمن 13 مجموعة من الذكور والإناث برفقة مشرفين أكاديميين، حيث سيتم إيفادهم ضمن برامج متخصصة تنفذ بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، بما يتيح لهم الاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الدولية واكتساب مهارات ومعارف نوعية تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية المستقبلية.
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن برنامج «سفراؤنا الدولي - 2026» يأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات المستقبلية للمنافسة والريادة في عالم سريع التغيُّر، مشيرة إلى أن البرنامج يشكل أحد المسارات النوعية التي تترجم رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان بوصفه الثروة الوطنية الأهم ومحرك التنمية المستدامة.
وقالت معاليها: «نحرص في وزارة التربية والتعليم على توفير تجارب تعليمية عالمية تثري رحلة الطلبة المعرفية، وتمنحهم فرصاً حقيقية للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية والتفاعل مع ثقافات متنوعة، بما يسهم في تنمية شخصياتهم وتعزيز قدراتهم القيادية، وترسيخ مهارات التواصل والتفكير والابتكار التي يتطلبها المستقبل».
وأضافت: «يقدم البرنامج نموذجاً نوعياً للتعلم المستدام الذي يربط المعرفة بالحياة العملية، إذ يتيح للطلبة توظيف معارفهم في بيئات دولية متنوعة، وبناء شبكات من العلاقات والخبرات التي توسع آفاقهم العلمية والثقافية، وتعزز قدرتهم التفاعل البناء مع مجتمعهم ووطنهم».

سفراؤنا
الإمارات
مبادرة سفراؤنا
برنامج سفراؤنا
وزارة التربية والتعليم
سارة الأميري
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