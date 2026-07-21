انطلاق الموسم الثالث لـ«مظلة حمدان الخيري» في جبل علي

دبي (وام)

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة «مظلة حمدان الخيري» في موسمها الثالث، بحضور الشيخة عائشة بنت حميد المعلا، العضو الفخري للفريق، وبمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية والشركاء الاستراتيجيين ومتطوعي الفريق، وذلك في منطقة جبل علي بدبي.

وهدفت المبادرة إلى إدخال السعادة على العمال وتقدير جهودهم من خلال توزيع المرطبات والمثلجات والمواد الغذائية والقبعات الواقية من أشعة الشمس، إلى جانب تقديم الفحوص الطبية المجانية، حيث استفاد منها 1000 عامل في إطار تعزيز قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.

وأكد أحمد محمد بن عجلان، مؤسس، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الفريق تجاه فئة العمال، تقديراً لدورهم الكبير في مسيرة التنمية والبناء، وحرصاً على توفير الدعم المعنوي والإنساني لهم.