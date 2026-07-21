الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق الموسم الثالث لـ«مظلة حمدان الخيري» في جبل علي

انطلاق الموسم الثالث لـ«مظلة حمدان الخيري» في جبل علي
22 يوليو 2026 00:55

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
«نافس»: استثناء فئات من «زوجات المواطنين» من شرط عدد الأبناء

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي مبادرة «مظلة حمدان الخيري» في موسمها الثالث، بحضور الشيخة عائشة بنت حميد المعلا، العضو الفخري للفريق، وبمشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية والشركاء الاستراتيجيين ومتطوعي الفريق، وذلك في منطقة جبل علي بدبي.
وهدفت المبادرة إلى إدخال السعادة على العمال وتقدير جهودهم من خلال توزيع المرطبات والمثلجات والمواد الغذائية والقبعات الواقية من أشعة الشمس، إلى جانب تقديم الفحوص الطبية المجانية، حيث استفاد منها 1000 عامل في إطار تعزيز قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، وترسيخ ثقافة العطاء والعمل التطوعي.
وأكد أحمد محمد بن عجلان، مؤسس، رئيس فريق عطاء حمدان التطوعي، أن المبادرة تأتي انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها الفريق تجاه فئة العمال، تقديراً لدورهم الكبير في مسيرة التنمية والبناء، وحرصاً على توفير الدعم المعنوي والإنساني لهم.

دبي
الإمارات
جبل علي
فريق عطاء حمدان التطوعي
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©