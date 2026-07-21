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علوم الدار

«موانئ دبي» تقدم مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في فنزويلا

خلال شحن الإمدادات الإنسانية تمهيداً لنقلها (وام)
22 يوليو 2026 00:55

بوكا تشيكا - الدومينيكان (وام) 

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أسهمت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، من خلال مركز الشحن الجوي في بونتا كانا، وبالتعاون مع «يوني وورلد آير كارغو» UniWorld Air Cargo، ومجموعة «فيلوتيني» Grupo Velutini، ومؤسسة «أثيوبيكا» Athiopica، في إيصال أكثر من 27 طناً من المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الزلازل التي ضربت فنزويلا مؤخراً، تأكيداً على التزامها بتسخير خبراتها اللوجستية لدعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز وصول المساعدات إلى المتضررين.
ويُجسّد هذا التعاون وفق بيان صحفي صادر أمس أهمية توظيف القدرات اللوجستية المتكاملة لتعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.
ونتيجة لهذا العمل المشترك، سيَّرت المؤسسات الأربع رحلتي إغاثة إنسانية محمَّلتين بالإمدادات الأساسية من بونتا كانا إلى كاراكاس.
وشملت الشحنات المنقولة مجموعة من الإمدادات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك المعدات والمستلزمات الطبية، والأدوية، ومنتجات العناية بالأطفال، ومشروبات الترطيب، والأغذية المعلَّبة، ومعدات الإنقاذ، إلى جانب مواد حيوية أخرى.
وقال مانويل مارتينيز، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» في جمهورية الدومينيكان: إن مجموعة «دي بي ورلد» تؤمن بأن دور الخدمات اللوجستية يتجاوز نقل البضائع، ليُشكّل جسراً يربط بين المجتمعات ويُمكّن من إيصال الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، لا سيّما في أوقات الأزمات، ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء، نجحت المجموعة في توظيف بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها التشغيلية لضمان وصول الإمدادات الإنسانية.
من جانبه، أكد لويس إميليو فيلوتيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فيلوتيني»، أنه كان لزاماً على مجموعة «فيلوتيني» أن تضطلع بمسؤوليتها تجاه المجتمع خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها فنزويلا، ومن هذا المنطلق، خصَّصت المجموعة مركز «بلو مول» ليكون مركزاً لجمع التبرعات، وساهمت في إدارة مختلف مراحل المبادرة.
من ناحيته قال رومين غونزاليس، الرئيس التنفيذي لشركة «يوني وورلد آير كارغو»: إن الشركة تؤمن بأن الشحن الجوي يتجاوز كونه وسيلةً لنقل البضائع، ليؤدي دوراً محورياً في دعم المجتمعات عند الحاجة، ومن هذا المنطلق، تحرص على توظيف قدراتها التشغيلية وشبكتها اللوجستية للإسهام في الاستجابة الفاعلة للأزمات الإنسانية.

دبي
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موانئ دبي العالمية
فنزويلا
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