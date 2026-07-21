الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ترقيات وتعديلات على الرتب الشرطية لـ1921 منتسباً في شرطة الشارقة

شعار شرطة الشارقة
22 يوليو 2026 00:55

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على «هرمز»
«نافس»: استثناء فئات من «زوجات المواطنين» من شرط عدد الأبناء

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أعلن الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، عن ترقيات وتعديلات على الرتب لـ(1921) من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، شملت ترقية وتعديل الرتب لـ(1555) منتسباً، ومنح الأقدمية لـ(366). 
كما شملت التوجيهات الكريمة ترقية ومنح الأقدمية لمنتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وهيئة الشارقة للدفاع المدني. 
وأكد ابن عامر أن هذه الترقيات تجسد الرؤية والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لأبنائه منتسبي شرطة الشارقة، والهيئات النظامية، وحرص سموه على تمكينهم، وتحفيزهم، وتوفير البيئة الداعمة لتطوير مسيرتهم المهنية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل الأمني وترسيخ الريادة المؤسسية. 
وهنأ ابن عامر المترقين، معرباً عن ثقته بقدرتهم على مواصلة العطاء وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، مؤكداً أن الترقية تمثل تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً، وحافزاً لمضاعفة الجهود، ومواصلة التميز في أداء الواجب، بما يسهم في تعزيز أمن دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وإمارة الشارقة خاصة، وصون مكتسباتهما، وترسيخ جودة الحياة والأمن للمجتمع.

الإمارات
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
شرطة الشارقة
عبدالله مبارك بن عامر
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من على متن حاملة طائرات أميركية مشاركة بفرض حصار على موانئ إيران في بحر العرب (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: تأمين عبور 900 سفينة في «هرمز» منذ مايو
22 يوليو 2026
انتشار جنود الجيش اللبناني في قرية «زوطر الغربية» جنوب لبنان - رويترز
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يحذِّر من عرقلة الانتشار في «المناطق التجريبية»
22 يوليو 2026
فلسطينيون في موقع غارة إسرائيلية بمدينة غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: لا مكان آمناً للفلسطينيين في غزة
22 يوليو 2026
من آثار الفيضانات بولاية نورستان في أفغانستان
الأخبار العالمية
البحث عن عشرات المفقودين جراء فيضانات أفغانستان
22 يوليو 2026
سفينة تجارية في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
«الطاقة الدولية»: وقف الحرب وفتح «هرمز» ضروريان لتجنب تدهور أمن الطاقة
22 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©