الأربعاء 22 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"

"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
22 يوليو 2026 11:33

تواصل بلدية منطقة الظفرة، من خلال التواجد البلدي، تنفيذ سلسلة من المبادرات والفعاليات التفاعلية ضمن مشاركتها في مهرجان ليوا للرطب، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، والتعريف بخدمات البلدية ومبادراتها، بما يسهم في ترسيخ الشراكة المجتمعية.

 

وشهد جناح التواجد البلدي خلال الفترة الماضية إقبالاً واسعاً من زوار المهرجان، حيث نُظمت لقاءات مجتمعية استهدفت مختلف فئات المجتمع، شملت الأسر، وكبار المواطنين، والشباب، والأطفال، وأصحاب الهمم، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم.

 

أخبار ذات صلة
«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تُطلق النسخة الثالثة من «مخرافة»
ليوا للرطب يتوج الفائزين في مسابقتي "الفرض" و"أجمل مخرافة"

وتضمن البرنامج عدداً من الأنشطة التراثية والتوعوية والتفاعلية، من بينها مسابقات تراثية، وورش للأطفال، والمختبر التفاعلي، إلى جانب فعاليات تعريفية بخدمات البلدية في مجالات الصحة العامة، وسلامة الغذاء، والمحافظة على المظهر الحضاري.

وأكدت البلدية أن مشاركتها في المهرجان تأتي انطلاقاً من حرصها على التواجد بالقرب من أفراد المجتمع في مختلف المناسبات الوطنية والتراثية، بما يعزز جودة الحياة، ويرسخ مفهوم المشاركة المجتمعية، ويعكس التزامها بتقديم خدماتها والتفاعل مع الجمهور في بيئة تجمع بين التراث والأصالة.

الظفرة
ليوا للرطب
ليوا
بلدية الظفرة
آخر الأخبار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يشهد إطلاق مشروع "مرسى السعديات" بقيمة 100 مليار درهم
اليوم 12:13
منازل غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة، في لا سيرينا
الأخبار العالمية
عاصفة عنيفة تضرب تشيلي وتودي بحياة 13 شخصاً
اليوم 12:00
شعار شركة "أوبن إيه آي"
الذكاء الاصطناعي
"أوبن إيه آي" تكشف عن قرصنة "غير مسبوقة" نفذتها أدواتها الذكية
اليوم 11:49
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
الرياضة
إيراولا يؤكد حاجة ليفربول إلى مزيد من التدعيمات
اليوم 11:34
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
علوم الدار
"بلدية الظفرة" تعزز التواصل المجتمعي عبر مشاركتها في "ليوا للرطب"
اليوم 11:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©