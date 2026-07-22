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علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
22 يوليو 2026 17:05

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 07:40، والمد الثاني 02:20، والجزرالأول عند الساعة 12:25، والجزر الثاني عند الساعة 04:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعه 15:27، والمد الثاني 07:45، والجزر الأول عند الساعة 10:46، والجزر الثاني عند الساعة 23:53.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 31 75 20

دبي 40 32 75 30

الشارقة 42 32 70 25

عجمان 41 32 75 30

أم القيوين 43 32 75 25

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رأس الخيمة 43 32 80 30

الفجيرة 36 31 85 50

العـين 45 30 65 15

ليوا 46 32 65 15

الرويس 39 33 75 35

السلع 41 32 75 25

دلـمـا 40 33 95 45

طنب الكبرى 41 34 85 35

طنب الصغرى 41 34 85 35

أبو موسى 40 33 80 40

المصدر: وام
المركز الوطني للأرصاد
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