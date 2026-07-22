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حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد».. ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوا للركاب في 30 نوفمبر 2026

حمدان بن زايد يستقبل وفداً من «قطارات الاتحاد».. ويوجه بإطلاق محطتي مدينة زايد وليوا للركاب في 30 نوفمبر 2026
22 يوليو 2026 20:06

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من شركة قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، برئاسة سعادة شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، في قصر النخيل في أبوظبي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في الشركة. وناقش سموه مع وفد شركة قطارات الاتحاد مستجدات شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، ومحطات قطار الركاب المستقبلية في منطقة الظفرة، إلى جانب المشاريع المشتركة في منطقة السلع. واطلع سموه على الإنجازات التي حققتها الشركة، وفي مقدمتها تشغيل قطار الركاب بين أبوظبي والفجيرة، الذي انطلق في 30 يونيو 2026 ضمن مرحلة التشغيل التمهيدي لقطار الركاب في دولة الإمارات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الدعم الذي تحظى به المشاريع الوطنية الاستراتيجية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل ركيزة أساسية في تحقيق تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير منظومة نقل متكاملة ومستدامة، مشيداً سموه بجهود شركة قطارات الاتحاد في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي يعزز الربط بين مناطق الدولة، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف سموه أن تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محطة قطار الركاب في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل والبنية التحتية في الدولة، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة نقل حديثة ومستدامة تسهم في تعزيز الترابط بين مختلف مناطق الدولة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة. وفي هذا الإطار، وجّه سموه بتقديم موعد تشغيل محطتي مدينة زايد وليوا للركاب إلى 30 نوفمبر 2026، بالتزامن مع انطلاق موسم الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار، وتعزيز الوصول إلى مختلف الوجهات والفعاليات عبر شبكة قطار الركاب. واستمع سموه إلى شرح مفصل عن الإقبال الواسع الذي حققه المشروع منذ بدء تشغيله، ما يعكس ثقة العملاء بالخدمات التي تقدمها شركة قطارات الاتحاد عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية. وأشاد سموه بالمكانة التي حققتها شركة قطارات الاتحاد في تطوير منظومة النقل والبنية التحتية في الدولة، باعتبارها المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وأشاد أيضاً بالكفاءات الوطنية التي تتولى تشغيل قطار الركاب، والذي سيواصل توسعه، ليشمل المزيد من المحطات في الدولة، بما يؤكد نجاح دولة الإمارات في تقديم نموذج ريادي يحتذى به في تطوير المشاريع وتشغيلها بمختلف القطاعات، ومنها قطاع السكك الحديدية. وتأتي هذه الزيارة في إطار الدعم المتواصل الذي تحظى به شركة قطارات الاتحاد من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان منذ انطلاق مسيرة تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية وتشغيلها، بما يشكل حافزاً لمواصلة جهودها، والإسهام في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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المصدر: وام
قطارات الاتحاد
مدينة زايد
حمدان بن زايد
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