شرطة الشارقة تعزز جاهزيتها الميدانية بـ 130 مركبة حديثة

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة انضمام 130 مركبة أمنية حديثة إلى أسطولها الميداني في إطار نهجها الاستراتيجي الاستثمار المستدام في تطوير مواردها وإمكاناتها التشغيلية، بما يعزز انتشارها الميداني ويرفع جاهزية كوادرها الأمنية ويضمن سرعة الاستجابة لمختلف البلاغات والمهام الأمنية بما يسهم في توفير المزيد من السكينة والطمأنينة، ويعزز الحضور الأمني الفاعل في جميع مناطق الإمارة وأحيائها السكنية والارتقاء بجودة الخدمات الشرطية المقدمة لأفراد المجتمع. يأتي هذا التحديث تجسيداً لنهج القيادة العامة تطوير منظومة العمل الشرطي من خلال رفد قطاعاتها الأمنية بمركبات حديثة متطورة تواكب متطلبات العمل الأمني المعاصر وتوفر للكوادر الشرطية إمكانات تشغيلية متقدمة تسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية الميدانية وتمكنها من أداء مهامها بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف بما يواكب المتغيرات الأمنية ويستجيب لمتطلبات المستقبل. ويمثل تعزيز الأسطول الأمني ركيزة أساسية في دعم الرسالة المجتمعية لشرطة الشارقة، إذ يسهم في توسيع نطاق حضورها الميداني بالقرب من أفراد المجتمع، وتعزيز قدرتها على الوصول السريع إلى مواقع البلاغات وتقديم خدمات أمنية أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز الشعور بالأمن والطمأنينة ويؤكد التزامها الراسخ بأن يبقى رجل الشرطة قريباً من المجتمع حاضراً في مختلف المواقع شريكاً في حماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على جودة الحياة. تتمتع المركبات الجديدة بحزمة متكاملة من المواصفات الفنية والتقنية المتقدمة التي تلبي متطلبات العمل الأمني الحديث إذ تضم أنظمة اتصال ذكية وتجهيزات ميدانية متطورة إلى جانب أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية بما يدعم رجال الشرطة أثناء أداء واجباتهم ويرتقي بجودة الأداء في مختلف ميادين العمل ويعزز سرعة الاستجابة ودقة تنفيذ المهام الأمنية. وأكد اللواء الدكتور علي بو الزود مدير عام إدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة أن تحديث الأسطول الأمني يأتي ضمن الخطط الاستباقية للقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى الاستثمار الأمثل في الحلول التقنية والمعدات الحديثة بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العمل الأمني ويرتقي بكفاءة العمليات الميدانية ومرونتها فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة بما يدعم استدامة تطوير العمل الأمني. وأضاف أن تطوير الأسطول الأمني يمثل أحد المرتكزات الاستراتيجية التي تنطلق منها القيادة العامة لشرطة الشارقة لتعزيز كفاءة مواردها التشغيلية والارتقاء بمنظومة الخدمات الشرطية وترسيخ جاهزية العمل الأمني وفق أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره وترسيخ حضور أمني فاعل قريب من أفراد المجتمع في مختلف المناطق وصولاً إلى تقديم خدمات أمنية رائدة تواكب تطلعات إمارة الشارقة وتجسد مكانتها نموذجاً عالمياً في الأمن والخدمة المجتمعية.