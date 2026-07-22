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بلدية أم القيوين تنظم مبادرة "سلامتك في الصيف"

بلدية أم القيوين تنظم مبادرة "سلامتك في الصيف"
22 يوليو 2026 21:47

 نظّمت بلدية أم القيوين مبادرة "سلامتك في الصيف" بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، ممثلين بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الصحة العامة بأم القيوين، بهدف تعزيز الوعي لدى العاملين في المواقع الإنشائية بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال فصل الصيف.

تضمنت المبادرة تنفيذ برامج توعية وإرشادات طبية تناولت أعراض الإنهاك الحراري وطرق الوقاية منه، وأهمية المحافظة على الترطيب المستمر أثناء العمل، إلى جانب التعريف بالممارسات الصحية السليمة التي تسهم في الحد من المخاطر المرتبطة بالتعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة لا سيما خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة.

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تأتي المبادرة في إطار جهود بلدية أم القيوين الرامية إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية عبر نشر الثقافة الوقائية بين العاملين في قطاع الإنشاءات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للعمل خلال أشهر الصيف، بما يسهم في الحفاظ على سلامة العمال والحد من الإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري.

وأكدت بلدية أم القيوين أن المبادرة تجسد التزامها المستمر بحماية صحة وسلامة العاملين، وتعزيز التعاون مع الجهات الشريكة لترسيخ بيئة عمل آمنة ومستدامة، داعية شركات ومؤسسات قطاع الإنشاءات إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والاشتراطات المعتمدة، حفاظاً على سلامة العاملين وصحتهم.

المصدر: وام
بلدية أم القيوين
أم القيوين
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