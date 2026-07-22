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علوم الدار

«نقل عجمان»: 3031 مستفيداً من خدمات نقل أصحاب الهمم

خدمات نقل آمنة ومريحة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع (وام)
23 يوليو 2026 00:58

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن مؤشرات خدمات نقل أصحاب الهمم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 3031 مستفيداً، بما يعكس حرص الهيئة على توفير خدمات نقل آمنة ومريحة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، أن خدمات نقل أصحاب الهمم تأتي ضمن جهود الهيئة في تعزيز منظومة نقل شاملة ومتكاملة، تسهم في تمكين أصحاب الهمم وتسهيل تنقلهم، بما يدعم جودة حياتهم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير خدماتها بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير حلول نقل تراعي متطلباتهم وتضمن لهم تجربة تنقل آمنة وسهلة وموثوقة.
وتؤكد هيئة النقل بعجمان حرصها على مواصلة الارتقاء بخدمات نقل أصحاب الهمم، بما يعزّز جودة الخدمات المقدمة ويرسّخ مفهوم النقل الدامج في الإمارة.

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