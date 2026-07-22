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شرطة دبي تُطلق برنامجاً مُتقدماً في منهجيات البيانات

كبار الحضور في صورة جماعية خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مركز 6 سيجما للتطوير والتحسين بالإدارة العامة للتميز والريادة، وبالتعاون مع معهد كايزن، برنامجاً مُتقدماً لإعادة تأهيل حاملي الأحزمة في تطبيق منهجيات التحسين المستمر«لين و6 سيجما وكايزن»، بهدف تحديث معارف ومهارات العاملين في هذا المجال، وتعزيز قدراتهم في تطبيق هذه المنهجيات، وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشهد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، انطلاق البرنامج في مركز شرطة القصيص، بحضور العميد الدكتور تميم محمد الحاج، مدير مركز 6 سيجما في الإدارة العامة للتميز والريادة، ولويس كيلهاس، المدير الأول في معهد كايزن للشرق الأوسط وأوروبا الغربية، والدكتور موسى عريقات، خبير العمليات الإدارية في مركز 6 سيجما، وعدد من الضباط.
وأكد اللواء الشيخ محمد عبدالله المعلا، أن البرنامج يأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير كفاءات مُنتسبيها، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة التميز المؤسّسي والابتكار، ورفع كفاءة المشاريع التحسينية، وتحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة في مختلف مجالات العمل.
بدوره، أكد العميد الدكتور تميم محمد الحاج أن البرنامج يُعتبر برنامجاً مهنياً مُتقدماً ومعتمداً عالمياً يُركز على تطوير المهارات التطبيقية، وتحديث المعرفة بأحدث منهجيات «لين و6 سيجما وكايزن، موضحاً أن البرنامج يستهدف حاملي الحزام الأسود والحزام الأخضر في هذه المنهجيات إلى جانب المختصين في المشاريع التحسينية».
وأكد الدكتور موسى عريقات، أن البرنامج يتضمن 6 محاور رئيسية، تشمل: مراجعة مفاهيم «لين 6 وسيجما وكايزن»، وأحدث الأدوات والتقنيات المتقدمة، وتحليل الأسباب الجذرية واتخاذ القرار، وإدارة المشاريع التحسينية، وتطبيقات عملية ودراسات واقعية، وأخيراً تقييم الكفاءة وتجديد الشهادة.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للتميز والريادة
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