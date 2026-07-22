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بلدية العين تعزّز منظومة الرقابة البيطرية لحماية الصحة العامة

بلدية العين تعزّز منظومة الرقابة البيطرية لحماية الصحة العامة
23 يوليو 2026 00:58

العين (وام)

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كشفت إدارة الخدمات البيطرية في بلدية مدينة العين عن إنجازاتها الرقابية والصحية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث سجلت المسالخ ذبح 196 ألفاً و223 رأساً من الماشية لخدمة أكثر من 102 ألف متعامل، مع إصدار 3991 شهادة صحية، ورفض 201 حيوان غير مطابق للاشتراطات.
وفي سياق متّصل، استقبلت أسواق الحيوانات الأليفة وطيور الزينة 69 ألفاً و899 حيواناً، في حين منعت الفرق المختصة دخول 1416 حيواناً إلى سوق المواشي المركزي لعدم استيفائها المعايير المعتمدة.
وأكد حسن محمد الكعبي، مدير إدارة الخدمات البيطرية بالإنابة في البلدية، التزام الفرق الرقابية بتعزيز الامتثال الصحي والمحافظة على سلامة الثروة الحيوانية، موضحاً أنه تم تنفيذ 4988 زيارة تفتيشية استهدفت حظائر المواشي ومحال البيع، إلى جانب إطلاق 221 حملة متنوّعة شملت الجوانب الخدمية والرقابية والتوعوية.
وأشار الكعبي إلى إصدار 2938 شهادة وإجراء بيطرياً، لافتاً إلى أن شهر مايو شهد تسجيل أعلى معدل لتوريد المواشي إلى الأسواق بواقع تجاوز 66 ألف رأس، تلاه شهرا فبراير ويناير.

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