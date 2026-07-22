«تريندز» و«جامعة ليوا» يتعاونان بحثيّاً

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع «تريندز جلوبال»، التابع لمجموعة تريندز، مذكرة تفاهم وتعاون مع جامعة ليوا، بهدف توطيد أواصر الشراكة البحثية بين الجانبين وتوسيع نطاق التعاون المعرفي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقّع المذكرة، الباحث الرئيس عوض محمد البريكي، مدير عام تريندز جلوبال، والدكتور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، وذلك في إطار سعي الجانبين إلى دعم البحوث الأصيلة المبنية على الأدلة والوقائع، وتوظيفها لخدمة المجتمع ومساندة صُنّاع السياسات.

ويتعاون الطرفان، بموجب المذكرة، في إجراء بحوثٍ مشتركةٍ تتناول القضايا المواكبة والمستقبلية في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إضافة إلى تبادل الخبراء والباحثين، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.

وقال عوض البريكي، إن الشراكة مع جامعة ليوا تؤكِّد حرص تريندز على بناء جسور تعاون بحثي رصين مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، إيماناً منا بأن العمل المشترك هو السبيل الأمثل لإنتاج معرفة أصيلة وموثوقة تخدم المجتمع وتعزّز التنمية المعرفية.

من جانبه، أوضح البروفيسور محمد محجوب ضياف، أنّ هذه المذكرة تُمثل خطوةً استراتيجيةً تنسجم مع رؤية الجامعة في دعم وتعزيز البحث العلمي وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار، لافتاً إلى أن التعاون مع مؤسسات بحثية رائدة يسهم في تبادل المعرفة البنّاءة، وفي إنتاج بحوث نوعية تسدّ الفجوات العلمية وتواكب التوجهات المستقبلية.