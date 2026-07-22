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علوم الدار

افتتاح معرض مشاريع «مهارات الغد الصيفي» بدبي

جمال المهيري في حديث مع الطلاب (من المصدر)
23 يوليو 2026 00:58

دبي (الاتحاد)

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افتتح الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، معرض مشاريع «ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026»، الذي استعرض حصيلة ثلاثة أسابيع من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، من خلال مشاريع ابتكارية جسدت ما اكتسبه المشاركون من معارف ومهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبحث العلمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.
واطّلع المهيري، خلال جولته في المعرض، على المشاريع التي طوّرها الطلبة ضمن البرامج العلمية والتطبيقية، واستمع إلى شرح من المشاركين حول الأفكار التي عملوا على تطويرها وآليات تنفيذها، والتي شملت أيضاً إنترنت الأشياء والتصميم والتصنيع الرقمي، وغيرها في تجارب تعليمية عكست قدرتهم على توظيف المعرفة في ابتكار حلول عملية تستجيب لتحديات واقعية.
ويجسد المعرض إحدى المحطات الرئيسة في الملتقى، إذ يترجم مخرجات البرامج التعليمية إلى مشاريع تطبيقية تعكس انتقال الطلبة من اكتساب المعرفة إلى توظيفها في الإبداع والابتكار.
وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: «يجسد معرض مشاريع ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026 الأثر الحقيقي للتعلّم القائم على التطبيق، ويعكس قدرة الطلبة على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة تستجيب لتحديات واقعية».

دبي
الإمارات
جمال المهيري
مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
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