68 محلاً تجارياً تبرز الأصالة الإماراتية في السوق التراثي بـ«ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

يطل السوق التراثي في مهرجان ليوا للرطب، كلوحة حية تجسد الأصالة والتراث في قلب الظفرة، مستقطباً الزوار في رحلة متكاملة تأخذهم إلى زمن البساطة والكرم، حيث تتلاقى أجيال الماضي والحاضر تحت سقف واحد يفيض بالاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتتصدر 68 محلاً تجارياً مشهد السوق التراثي في الدورة الـ22 من ليوا للرطب، الذي تتواصل فعالياته ومسابقاته في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة حتى 23 يوليو الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

ويُشكل السوق التراثي منصة حية لدعم الطاقات الوطنية والمشاريع المتخصصة في إحياء التراث، حيث لا تقتصر المعروضات على الملابس والعطور فحسب، بل تمتد لتشمل المأكولات الشعبية الطازجة وأدوات الضيافة والقطع التذكارية المصنوعة من خوص النخيل والسدو، وغير ذلك من الأدوات التراثية.