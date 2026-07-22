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علوم الدار

جلسة حوارية بـ «ليوا للرطب» حول دور الذكاء الاصطناعي في الزراعة

جلسة حوارية بـ «ليوا للرطب» حول دور الذكاء الاصطناعي في الزراعة
22 يوليو 2026 23:44

استضاف مهرجان ليوا للرطب جلسة حوارية بعنوان «من ظلال النخلة إلى آفاق الابتكار»، شهدت حواراً شبابياً ناقش دور النخلة في تعزيز الابتكار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والاقتصاد الدائري، في رؤية تجمع بين أصالة الموروث واستشراف المستقبل. تناولت الجلسة سبل تسخيرالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة المزارعين ودعم قطاع النخيل بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الجودة. و سلط المشاركون الضوء على الاقتصاد الدائري والاستدامة عبر إعادة تدوير مخلفات النخيل والنباتات الطبيعية لاستخدامها في زراعة الفطر وإنتاج أعلاف الدواجن وغيرها من التطبيقات البيئية النافعة. وشهدت الجلسة مشاركة مميزة من المزارعين الشباب، راشد بن حاذه المرر، وهزاع سلطان النعيمي، وسيف العلوي، وذياب الكتبي الذين طرحوا رؤاهم حول دمج التقنية بالزراعة المستدامة. ويواصل مهرجان ليوا للرطب تقديم سلسلة متكاملة من المحاضرات والندوات التثقيفية والتوعوية التي ترتبط بالقطاع الزراعي، والاهتمام بالنخيل، وسبل الحفاظ على البيئة، إضافة إلى طرح العديد من المواضيع الحيوية التي تخدم المجتمع وتعزز مسيرة التنمية المستدامة وذلك بدعم من جامعة الإمارات العربية المتحدة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

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جلسة حوارية بـ «ليوا للرطب» حول دور الذكاء الاصطناعي في الزراعة
اليوم 23:44
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