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علوم الدار

"التنمية الأسرية" تنظم ورشاً لتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والأطفال

"التنمية الأسرية" تنظم ورشاً لتعزيز التواصل بين كبار المواطنين والأطفال
23 يوليو 2026 13:17

 نظمت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية للأطفال، وذلك في مركز أبوظبي التابع للمؤسسة، بمشاركة عدد من كبار المواطنين أعضاء "مجلس الحكماء".

وتهدف الورش إلى تمكين كبار المواطنين من مشاركة خبراتهم ومعارفهم مع الأطفال بأسلوب تفاعلي، من خلال تقديم أنشطة وتجارب عملية تتيح للأطفال التعلم من تجاربهم، واكتساب مهارات ومعارف جديدة في بيئة تجمع بين الفائدة والمتعة.

وشهدت الفعاليات حضور عدد من كبار المواطنين لتقديم الورش، ومشاركة الأطفال قصصاً من الماضي وتجارب حياتية متنوعة، في أجواء تعليمية وترفيهية أسهمت في إثراء تجربة الأطفال وتعزيز التواصل بين الأجيال.

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وتأتي هذه الورش ضمن فعاليات وأنشطة "مجلس الحكماء"، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة كبار المواطنين في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم، وتحفيزهم على مواصلة العطاء والمشاركة في المبادرات والأنشطة المجتمعية، بما يعزز دورهم شركاء فاعلين في المجتمع.

وتحرص مؤسسة التنمية الأسرية على تعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من مواصلة عطائهم وأدوارهم الفاعلة في الأسرة والمجتمع، بما يدعم حضورهم ومشاركتهم في مختلف المجالات المجتمعية.

المصدر: وام
التنمية الأسرية
مؤسسة التنمية الأسرية
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