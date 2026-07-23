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حمد الشرقي: التحديات تصنع قفزات المستقبل.. واتفاقية موانئ دبي العالمية مع موانئ الفجيرة ترسّخ مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية

حمد الشرقي: التحديات تصنع قفزات المستقبل.. واتفاقية موانئ دبي العالمية مع موانئ الفجيرة ترسّخ مكانة الإمارات على خريطة التجارة الدولية
23 يوليو 2026 15:44

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، سعادة عيسى الكاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» والوفد المرافق له بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وذلك بمناسبة توقيع اتفاقية بين المجموعة وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناء الرغيلات وميناء دبا الفجيرة للحاويات متعددة الأغراض.

واطّلع سموه على أبرز ملامح الاتفاقية وما تحمله من فرص واعدة لتطوير البنية التحتية وتعزيز مكانة الإمارات والفجيرة كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، مؤكداً أن الشراكات النوعية والمشروعات الاستراتيجية تمثّل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات.

وأشار سموه إلى أن مرحلة التحديات التي يشهدها العالم تستوجب استشراف المستقبل برؤية أكثر مرونة وابتكاراً، مؤكداً أن دولة الإمارات، بقيادة مباركة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة وعزيمة نحو المستقبل، وأن التحديات تمثل حافزاً لتحقيق قفزات نوعية في مختلف القطاعات، وتعزيز القدرة التنافسية وتحويل الفرص إلى إنجازات مستدامة تخدم الأجيال المقبلة.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسمعة العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية، وما حققته من إنجازات ومشروعات ضخمة جعلت منها نموذجاً وطنياً رائداً ومؤسسة عالمية يحتذى بها في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، بفضل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تزهو بنجاحها وتتألق بمشاريعها العملاقة.

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كما أشاد سموه بالجهود التي أثمرت إنجاز هذه الاتفاقية، وما تعكسه من تعاون مثمر بين مختلف الجهات، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لترسيخ مكانة الإمارات والفجيرة على خريطة الاقتصاد العالمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في التنمية الشاملة والازدهار المستدام.

من جانبه، أعرب سعادة عيسى الكاظم عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم الفجيرة على دعمه ورؤيته الاستشرافية، مؤكداً أن الاتفاقية تمثّل انطلاقة لمرحلة جديدة من المشاريع الاستراتيجية، التي ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارة، وأشار إلى أن الجهات المختصة ستباشر تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد، بما يضمن إنجازه وفق أعلى المعايير العالمية.

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، سعادة الكابتن موسى مراد، مدير هيئة موانئ الفجيرة.

المصدر: وام
موانئ دبي العالمية
حمد الشرقي
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