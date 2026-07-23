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علوم الدار

"إسلامية دبي": تشغيل 4 مساجد جديدة بتكلفة 25 مليون درهم خلال الربع الثاني

"إسلامية دبي": تشغيل 4 مساجد جديدة بتكلفة 25 مليون درهم خلال الربع الثاني
23 يوليو 2026 16:19

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تخصيص 12 قطعة أرض لبناء مساجد جديدة في 7 مناطق بالإمارة، تشمل 4 جوامع وثمانية مساجد أوقات، إلى جانب تشغيل 4 مساجد جديدة بكلفة تجاوزت 25 مليون درهم، وبطاقة استيعابية تبلغ 2,062 مصلياً وذلك في إطار جهودها بقطاع بناء وتشغيل المساجد خلال الربع الثاني من عام 2026.

 

وأوضحت الدائرة أن هذه المشروعات تأتي في إطار خططها الاستراتيجية للتوسع في إنشاء وتشغيل المساجد وفق دراسات تخطيطية تراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، بما يسهم في تسهيل وصول المصلين إلى بيوت الله، ورفع كفاءة الخدمات الدينية، ومواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

 

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وأشارت إلى أنها تواصل تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع الجهات المعنية والمتبرعين، لتوفير مساجد مستدامة تلبي احتياجات المجتمع، وتسهم في تحقيق مستهدفات دبي في تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع أكثر تماسكاً، وترسيخ دور المسجد باعتباره مركزاً للعبادة والتنمية المجتمعية وترسيخ القيم الإنسانية.

 

وقال محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين بالدائرة إن الإنجازات المتحققة خلال الربع الثاني تعكس نهج الدائرة في استشراف احتياجات المجتمع، وتطوير خدماتها بما يواكب مسيرة التنمية الشاملة في دبي.

المصدر: وام
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