"الخارجية" تقدم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، تقديم خدمات قنصلية مخصصة لحاملي الإقامة الذهبية في الإمارات.

وكتبت الوزارة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "أصحاب الإقامة الذهبية لدولة الإمارات… تقدم وزارة الخارجية باقة من الخدمات القنصلية المخصصة لكافة فئات حاملي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات أبرزها وثيقة العودة وخط ساخن للاستجابة والرد على الاستفسارات على مدار الساعة".

أصحاب الإقامة الذهبية لدولة الإمارات… تقدم وزارة الخارجية باقة من الخدمات القنصلية المخصصة لكافة فئات حاملي الإقامة الذهبية لدولة الإمارات أبرزها وثيقة العودة وخط ساخن للاستجابة والرد على الاستفسارات على مدار الساعة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط هنا:… pic.twitter.com/NC44dY4TLI — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) July 23, 2026