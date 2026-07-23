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علوم الدار

إطلاق مبادرة «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين الفلسطينيين

إطلاق مبادرة «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الاصطناعية للمصابين الفلسطينيين
23 يوليو 2026 19:08

سامي عبدالرؤوف ( دبي)

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أطلقت عملية «الفارس الشهم 3»، بالتعاون مع جمعية دار البر، مبادرة «خطوة أمل» لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف من الشعب الفلسطيني الشقيق. 
وأعلن محمد الشريف المتحدث باسم عملية «الفارس الشهم 3»، عن إرسال دولة الإمارات 13.100 شاحنة مساعدات خلال عامين ونصف و785 طائرة و25 سفينة مساعدات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت أكثر من 46 % من إجمالي المساعدات المقدمة للأشقاء في فلسطين، بما يعادل 3.12 مليار دولار. 
فيما تحدث الدكتور يوسف النعيمي، المشرف على مبادرة «خطوة أمل»، عن تفاصيل المبادرة وجهود الكوادر الطبية الإماراتية في تصنيع الأطراف الإماراتية للمصابين.
وأكد أن عملية «الفارس الشهم 3»، هي أحد أبرز جهود دولة الإمارات الرائدة في إعادة بناء الإنسان وتعزيز الأمل في حياة أفضل للأشقاء في فلسطين.
بدوره، ذكر عبدالله بن زايد الفلاسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن الجمعية أسهمت بأكثر من 34 مليون درهم ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

الأطراف الصناعية
مبادرة
الفلسطينيون
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