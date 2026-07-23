منصور بن زايد: مهرجان ليوا للرطب يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي

قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إن مهرجان ليوا للرطب يجسد التقدير للمزارع الإماراتي.

وكتب سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «مع ختام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، نتوجه بالشكر لكل من أسهم في نجاح هذا المهرجان الوطني».

وأضاف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «فهذا المهرجان يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي، واعتزازنا بالمنتج الوطني، وحرصنا على صون إرث النخلة، بوصفها رمزاً للعطاء والخير في الإمارات».





مع ختام الدورة الثانية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، نتوجه بالشكر لكل من أسهم في نجاح هذا المهرجان الوطني. فهذا المهرجان يجسد تقديرنا للمزارع الإماراتي، واعتزازنا بالمنتج الوطني، وحرصنا على صون إرث النخلة، بوصفها رمزاً للعطاء والخير في الإمارات. pic.twitter.com/wYwWOU0jju — منصور بن زايد (@MansourBinZayed) July 23, 2026