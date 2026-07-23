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علوم الدار

«توازن» يعزز شراكاته الدولية لدعم التمكين الدفاعي

وفد «توازن» في صورة جماعية خلال الزيارة (وام)
24 يوليو 2026 01:13

لندن (وام)

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اختتم وفد مجلس التوازن للتمكين الدفاعي برئاسة الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، زيارة عمل إلى المملكة المتحدة، شملت سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية على هامش معرض فارنبرة الدولي للطيران 2026، بهدف توسيع آفاق التعاون الصناعي والتكنولوجي، وبناء شراكات نوعية تدعم تطوير منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات.
وشهدت الزيارة لقاءً مع مدير التسليح الوطني في المملكة المتحدة، تم خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة الدفاعية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، ومواءمة الأولويات الصناعية، واستكشاف فرص التطوير المشترك، بما يسهم في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية لدى البلدين.
 وعقد الدكتور النعيمي اجتماعات مع ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة، من بينها «إم بي دي إيه»، و«آر تي إكس»، و«بي إيه إي سيستمز»، ومركز الحلول الدفاعية البريطاني، و«إنتربرايز غيتواي». 
وركزت الاجتماعات على فرص التعاون في مجالات التقنيات الدفاعية المتقدمة، ومنظومات الدفاع الجوي، والبحث والتطوير، إلى جانب نقل المعرفة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتوطين سلاسل الإمداد والتقنيات ذات الأولوية، بما يعزز مرونة منظومة الدفاع والأمن في دولة الإمارات، ويرفع جاهزيتها لمتطلبات المستقبل. 
وقال خليفة عياده الهاملي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون التنفيذية بالمجلس: «مشاركتنا في معرض فارنبرة الدولي للطيران تمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات بناء شراكات دولية نوعية، ترتكز على تبادل المعرفة والخبرات، وتطوير الكفاءات، وتوطين التقنيات وسلاسل الإمداد، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدعم استدامة منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية». 
وأضاف: «نركز في مجلس التوازن للتمكين الدفاعي على تحويل فرص التعاون إلى شراكات عملية ذات قيمة مضافة، تسهم في تطوير قاعدة صناعية وطنية متقدمة، وتدعم الابتكار والبحث والتطوير، وتعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً وفاعلاً في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية».

توازن
مجلس التوازن
مجلس التوازن للتمكين الدفاعي
الإمارات
ناصر النعيمي
المملكة المتحدة
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