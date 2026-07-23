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13.2 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول من 2026

دعم منظومة النقل في الإمارة (وام)
24 يوليو 2026 01:13

عجمان (وام)

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كشفت هيئة النقل بعجمان أن عدد ركاب مركبات الأجرة بلغ 13.208.230 راكباً خلال النصف الأول من عام 2026.
وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالهيئة، أن هذه المؤشرات التي أعلنتها الهيئة في هذا الصدد تعكس أهمية مركبات الأجرة ودورها الحيوي في دعم منظومة النقل في الإمارة، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع من خلال خدمات نقل آمنة وموثوقة.
وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير خدمات مركبات الأجرة ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتحسين تجربة التنقل، ودعم توجهات الهيئة نحو توفير منظومة نقل متكاملة ومستدامة.

هيئة النقل
عجمان
الإمارات
مركبات الأجرة
سيارات الأجرة
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