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«شرطة أبوظبي» تطلع على أحدث الممارسات في مؤتمر أمن الطرق بفرنسا

وفد شرطة أبوظبي خلال الزيارة (من المصدر)
24 يوليو 2026 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد من القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، فعاليات مؤتمر أمن الطرق العالمي WCTR 2026، الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والاطلاع على أحدث الممارسات والبحوث العلمية في مجالات النقل والسلامة المرورية.
وتأتي المشاركة انسجاماً مع توجهات شرطة أبوظبي نحو مواكبة التطورات العالمية في مجالات النقل الذكي، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الشرطي، وتعزيز السلامة المرورية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
واطلع الوفد خلال المؤتمر، على عدة أوراق علمية ومنشورات وعروض بحثية وعلى أحدث الدراسات المرتبطة بالسلامة المرورية في قطاع النقل والمرور، وأبرز الحلول المبتكرة القائمة على الأدلة العلمية، بما يدعم تطوير السياسات والمبادرات المستقبلية، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات المتخصصة على المستوى الدولي.
وأكدت «شرطة أبوظبي» أن المشاركة في مثل هذه المؤتمرات الدولية تمثل فرصة مهمة للاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، وبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، ويسهم في تطوير منظومة النقل والسلامة المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية.

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