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«الدفاع» تختتم المخيم الصيفي الـ4

مشاركون في المخيم الصيفي (وام)
24 يوليو 2026 01:13

دبي (وام)

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اختتمت وزارة الدفاع، ممثلةً في مكتب سمو وزير الدفاع، فعاليات المخيم الصيفي الرابع 2026، الذي أقيم تحت شعار «صيف غيّر حياتي» في مجلس الخوانيج بدبي.
حضرالحفل الختامي معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، ومعالي عائشة عبدالله ميزان، المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي واللواء الركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين وأولياء أمور المشاركين.
جاء تنظيم المخيم في إطار جهود وزارة الدفاع الرامية إلى تنمية قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية والشخصية، وترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، من خلال برامج تدريبية وتوعوية وأنشطة تطبيقية متنوعة.
تضمن الحفل تكريم المشاركين واستعراض أبرز إنجازاتهم وما اكتسبوه من مهارات في مجالات القيادة، والإسعافات الأولية، والسلامة، والتواصل، والعمل الجماعي، إلى جانب الأنشطة الرياضية والتثقيفية.
وأوضح اللواء الركن خليفة راشد الهاملي أن المخيم الصيفي، الذي أقيم تحت رعاية وزارة الدفاع، يحظى باهتمام ودعم مستمرين انطلاقاً من توجيهات سمو وزير الدفاع الرامية إلى الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات والقيم.
وأكد الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن المخيم يجسد أهمية تكامل الجهود الوطنية في الاستثمار في الشباب، وبناء قدراتهم، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل، من خلال تنمية مهاراتهم، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة.

المخيم الصيفي
الإمارات
المخيمات الصيفية
وزارة الدفاع
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