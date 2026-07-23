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علوم الدار

ورشة بشأن «الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي» في الفجيرة

شعار جامعة الفجيرة
24 يوليو 2026 01:12

الفجيرة (وام)

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شاركت جامعة الفجيرة في الورشة التعريفية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 الخاص بالإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك بحضورالدكتور محمد الشامي، نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومديري الإدارات والمسؤولين في الجامعة.
تطرقت الفعالية إلى أحكام القرار، وآليات تطبيق الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يعزز الحوكمة المؤسسية، ويرسخ معايير الجودة والامتثال، ويدعم استدامة مؤسسات التعليم العالي وفق أفضل الممارسات الوطنية.

مؤسسات التعليم العالي
الإمارات
التعليم العالي
الفجيرة
جامعة الفجيرة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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