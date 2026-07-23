«المختبر المرجعي» يتعاون مع «أبوت» في الكشف المبكر عن السرطان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، أحد أبرز مزودي خدمات التشخيص في المنطقة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «أبوت» Abbott، لدعم طرح حلول مبتكرة تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، باستخدام حلول تشخيصية متقدمة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات.

وفي إطار الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني و«أبوت» معاً على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم الكشف عن السرطان في مراحل مبكرة واتخاذ قرارات سريرية مدروسة وأكثر استنارة. وستركّز المرحلة الأولية على برنامج تجريبي يهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه.