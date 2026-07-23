الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المختبر المرجعي» يتعاون مع «أبوت» في الكشف المبكر عن السرطان

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
24 يوليو 2026 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

أعلن المختبر المرجعي الوطني التابع لمجموعة M42، أحد أبرز مزودي خدمات التشخيص في المنطقة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة «أبوت» Abbott، لدعم طرح حلول مبتكرة تساعد في الكشف المبكر عن السرطان في دولة الإمارات، باستخدام حلول تشخيصية متقدمة تعتمد على اختبار المؤشرات الحيوية وتحليلات متعددة المؤشرات القائمة على الخوارزميات. 
وفي إطار الاتفاقية، سيعمل المختبر المرجعي الوطني و«أبوت» معاً على تطبيق حلول مبتكرة للكشف المبكر عن السرطان، صُممت لدعم الكشف عن السرطان في مراحل مبكرة واتخاذ قرارات سريرية مدروسة وأكثر استنارة. وستركّز المرحلة الأولية على برنامج تجريبي يهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالسرطان والوفيات الناجمة عنه.

أبوظبي
الإمارات
مجموعة M42
المختبر المرجعي الوطني
السرطان
الكشف المبكر
آخر الأخبار
سفينة شحن تجارية عند مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
24 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
24 يوليو 2026
وزارة الخارجية البريطانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
السفارة البريطانية في طهران تسحب موظفيها
24 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: ضرورة احترام وحماية سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها
24 يوليو 2026
جانب من لقاء البديوي وغوتيريش (من المصدر)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
24 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©