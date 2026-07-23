«شخبوط الطبية» تستضيف النسخة الأولى من «الغرفة الذكية والابتكار»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت مدينة الشيخ شخبوط الطبية النسخة الأولى من معرض «الغرفة الذكية والابتكار»، الذي جمع نخبة من المتخصصين والشركاء في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، في خطوة تستهدف استشراف أحدث التطورات التكنولوجية واستعراض الحلول المبتكرة، التي تسهم في إعادة رسم ملامح مستقبل تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى المنومين.

تضمَّن المعرض مجموعة واسعة من المنصات التفاعلية والعروض التقديمية التي سلطت الضوء على أحدث الحلول والابتكارات في القطاع الصحي، وأتاحت للمشاركين فرصة الاطلاع على تقنيات الرعاية الصحية الرقمية، وحلول الرعاية الذكية للمرضى،وغيرها. ناقش المشاركون مسيرة التحوّل الرقمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، مع تسليط الضوء على أبرز حلول الصحة الرقمية المتقدمة.