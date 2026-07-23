سلطان النيادي يحضر ختام أسبوع العين للشباب 2026

العين (وام)

حضر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حفل ختام فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب 2026، الذي نظمه مجلس العين للشباب في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الذي يحتضن أول مساحة شبابية في مدينة العين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

شهدت النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب تنفيذ 41 برنامجاً ومبادرة بالتعاون مع 26 جهة داعمة، بإجمالي 834 ساعة عمل، فيما استفاد من البرامج أكثر من 903 مشاركين، وسجلت منصة Beanz نحو 1800 مستخدم، بما يعكس اتساع المشاركة الشبابية ومستوى التفاعل مع فعاليات الأسبوع.

عكست هذه المؤشرات نجاح أسبوع العين للشباب في ترسيخ مكانته منصة سنوية لتمكين الشباب، وإبراز طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، من خلال برامج نوعية وورش عمل وجلسات حوارية ومبادرات مجتمعية ركزت على تنمية المهارات واستشراف المستقبل.

وقام معاليه بجولة بمعرض المشاريع الشبابية ومعرض الصور المصاحب، واستمع إلى شرح من المشاركين حول أبرز مشاريع رواد الأعمال الشباب، التي تنوعت لتشمل قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والعطور، إلى جانب عدد من المشاريع الابتكارية التي تعكس إبداعات الشباب وطموحاتهم.

واشتملت أجندة الأسبوع، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، على برامج وفعاليات تناولت محاور الأسرة والقيم الإماراتية والذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل والريادة في السياحة والاقتصاد وأسهمت في بلورة مبادرات شبابية تدعم الأولويات الوطنية وتعزز التنمية المستدامة.

وفي ختام الحفل، كرّم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين.