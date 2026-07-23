الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان النيادي يحضر ختام أسبوع العين للشباب 2026

سلطان النيادي والحضور خلال جولة بمعرض المشاريع الشبابية (وام)
24 يوليو 2026 01:12

العين (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

حضر معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، حفل ختام فعاليات النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب 2026، الذي نظمه مجلس العين للشباب في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء، الذي يحتضن أول مساحة شبابية في مدينة العين، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
شهدت النسخة الثانية من أسبوع العين للشباب تنفيذ 41 برنامجاً ومبادرة بالتعاون مع 26 جهة داعمة، بإجمالي 834 ساعة عمل، فيما استفاد من البرامج أكثر من 903 مشاركين، وسجلت منصة Beanz نحو 1800 مستخدم، بما يعكس اتساع المشاركة الشبابية ومستوى التفاعل مع فعاليات الأسبوع.
عكست هذه المؤشرات نجاح أسبوع العين للشباب في ترسيخ مكانته منصة سنوية لتمكين الشباب، وإبراز طاقاتهم، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية، من خلال برامج نوعية وورش عمل وجلسات حوارية ومبادرات مجتمعية ركزت على تنمية المهارات واستشراف المستقبل.
وقام معاليه بجولة بمعرض المشاريع الشبابية ومعرض الصور المصاحب، واستمع إلى شرح من المشاركين حول أبرز مشاريع رواد الأعمال الشباب، التي تنوعت لتشمل قطاعات التكنولوجيا، والصناعات الغذائية، والعطور، إلى جانب عدد من المشاريع الابتكارية التي تعكس إبداعات الشباب وطموحاتهم.
واشتملت أجندة الأسبوع، التي أقيمت خلال الفترة من 15 إلى 21 يوليو الجاري، على برامج وفعاليات تناولت محاور الأسرة والقيم الإماراتية والذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل والريادة في السياحة والاقتصاد وأسهمت في بلورة مبادرات شبابية تدعم الأولويات الوطنية وتعزز التنمية المستدامة.
وفي ختام الحفل، كرّم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين.

سلطان النيادي
الإمارات
أسبوع العين للشباب
مجلس العين للشباب
العين
آخر الأخبار
سفينة شحن تجارية عند مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
24 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
24 يوليو 2026
وزارة الخارجية البريطانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
السفارة البريطانية في طهران تسحب موظفيها
24 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: ضرورة احترام وحماية سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها
24 يوليو 2026
جانب من لقاء البديوي وغوتيريش (من المصدر)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
24 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©