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97 محلاً تجسِّد استدامة النخلة في «ليوا للرطب»

إقبال كبير على فعاليات المهرجان (من المصدر)
24 يوليو 2026 01:15

الظفرة (الاتحاد)

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يُعد سوق الرطب ضمن الدورة الـ22 من مهرجان ليوا للرطب، المنصة التسويقية الأبرز التي تجمع المزارعين والمنتجين والأسر المنتجة بالزوّار بشكل مباشر، لتقدم لهم منتجات تدمج الأصالة بالابتكار عبر 97 محلاً.
وعرض سوق الرطب تشكيلة غنية من أجود أصناف الرطب الإماراتية الطازجة مثل: الخلاص، الدباس، الخنيزي، الشيشي، الزاملي، بومعان، وأصناف «النوادر» المتميزة من نخبة الإنتاج المحلي.
كما استعرضت محال سوق الرطب منتجات تحويلية مبتكرة لاقت إقبالاً كبيراً من الزوّار، في مقدمتها بوظة الرطب وعصير الرطب الطبيعي، والرطب المجفف والمخللات والآشار وغيرها من المنتجات المرتبطة بالرطب بشكل خاص، ومنتجات النخلة ومشتقات التمور المختلفة بشكل عام، ما يعكس التنوع الكبير المرتبط بمنتجات النخلة.
ولم يقتصر السوق على المنتجات الاستهلاكية فحسب، بل شكّل حلقة وصل حيوية لتشجيع التوسع الزراعي المستدام من خلال توفير أجود أنواع فسائل النخيل المطلوبة من المزارعين، إلى جانب عرض أحدث المعدات والتقنيات الزراعية.
وأعرب عدد من المزارعين والأسر المنتجة عن تقديرهم لهذه المنصة السنوية، مؤكدين أنها تفتح أمامهم آفاقاً تجارية واستثمارية جديدة، وتُسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي وتسليط الضوء على جودة المنتج الوطني، بما يعزّز منظومة الأمن الغذائي بالدولة ويدعم المشاريع التراثية.
ووفّر سوق الرطب تجربة سياحية وغذائية متكاملة، تجمع بين شراء المنتجات والاستمتاع بالأجواء التراثية الأصيلة، ورؤية أحدث طرق الاستدامة الزراعية التي تجعل من مهرجان ليوا ملتقىً وطنياً سنوياً يربط الحاضر المشرق بالماضي العريق.

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