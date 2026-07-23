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«خيرية الشارقة» تدشّن الموسم الثاني من برنامج «صناع الخير»

«خيرية الشارقة» تدشّن الموسم الثاني من برنامج «صناع الخير»
24 يوليو 2026 01:13

الشارقة (الاتحاد)

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دشّنت جمعية الشارقة الخيرية الموسم الثاني من برنامج «صناع الخير»، الذي يستهدف الأطفال والناشئة من الفئة العمرية بين 8 و12 عاماً، ضمن مبادرة نوعية تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإعلامية، وترسيخ قيم العطاء والعمل الإنساني في نفوسهم، وإعداد جيل قادر على التعبير عن الرسائل الإنسانية بأساليب إعلامية إبداعية ومعاصرة.
وأكد محمد إبراهيم بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق بالجمعية، أن إطلاق الموسم الثاني يأتي امتداداً للنجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى، والتي شهدت تفاعلاً مميزاً من الأطفال وأولياء الأمور، وأسهمت في اكتشاف مواهب إعلامية واعدة.

خيرية الشارقة
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الشارقة الخيرية
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