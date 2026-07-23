الجمعة 24 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سفير الإمارات يقدّم نسخة من أوراق اعتماده إلى «الخارجية» الكورية

جمال السويدي يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى كانغ سانغ ووك (وام)
24 يوليو 2026 01:13

سيؤول (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
عبدالله بن زايد: الإنسان أساس نهضة الإمارات

قدّم جمال عبدالله السويدي نسخة من أوراق اعتماده سفيراً للإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كوريا الشقيقة، إلى كانغ سانغ ووك، مساعد الوزير لشؤون المراسم بوزارة الخارجية الكورية، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة سيؤول.
وتمنى مساعد الوزير لشؤون المراسم بوزارة الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة للسفير التوفيق في أداء مهام عمله، وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه بما يسهم في تنمية العلاقات الثنائية.
من جهته، أعرب السويدي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الشقيقة، وأكد حرصه على تعزيز العلاقات بما يدعم أواصر الأخوة بين البلدين.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق ومجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، واستعراض سُبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في دعم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

سفير الإمارات
الإمارات
وزارة الخارجية الكورية
جمهورية كوريا
كوريا الجنوبية
جمال السويدي
آخر الأخبار
سفينة شحن تجارية عند مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تفاقم التحديات وتنذر بتداعيات كارثية إقليمياً ودولياً
24 يوليو 2026
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
24 يوليو 2026
وزارة الخارجية البريطانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
السفارة البريطانية في طهران تسحب موظفيها
24 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: ضرورة احترام وحماية سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها
24 يوليو 2026
جانب من لقاء البديوي وغوتيريش (من المصدر)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
24 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©