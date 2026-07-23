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علوم الدار

«التمكين الحكومي - أبوظبي» تطلق برنامج «تطوير السياسات»

خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
24 يوليو 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار التزام حكومة أبوظبي بتعزيز جاهزية القطاع الحكومي للمستقبل، تطلق دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي برنامج «تطوير السياسات» المدعوم بالذكاء الاصطناعي للارتقاء بقدرات القيادات الحكومية في مجال السياسات العامة، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وتطبيقاً أكثر كفاءة، وتقييماً أدق للأثر، ويعزز تكامل العمل الحكومي لتحقيق أفضل النتائج للجميع.
وصمّمت الدائرة برنامج «تطوير السياسات» المدعوم بالذكاء الاصطناعي خصيصاً للمديرين والمديرين التنفيذيين الذين يضطلعون بأدوار استراتيجية وتشغيلية في تصميم السياسات وتطبيقها والإشراف عليها. وعقدت الدائرة شراكة مع كلية «لي كوان يو» للسياسات العامة في سنغافورة، إحدى الكليات الرائدة عالمياً في هذا المجال، لتنفيذ البرنامج وتزويد القيادات الحكومية بمهارات متقدمة، تعزز جودة السياسات الحكومية، وتسهم في تحويل المعرفة إلى ممارسات مؤسسية ذات أثر مستدام.
وقال الدكتور ياسر النقبي، المدير العام للأكاديمية الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي: «كوادرنا هي المحرك الأساسي للتميُّز الحكومي، ويجسِّد هذا البرنامج التزامنا بالاستثمار في القيادات الحكومية وتمكينها من تطوير سياسات أكثر فاعلية واستجابة، بما ينعكس على جودة الخدمات الحكومية المرتكزة على الإنسان، ويعزز كفاءة الأداء الحكومي في إمارة أبوظبي».
وأضاف: «نسعى من خلال هذا البرنامج الرائد إلى الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال بناء المهارات والأنظمة والقدرات اللازمة للمستقبل».

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