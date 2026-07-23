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علوم الدار

«الإمارات العلمي»: إعداد أجيال تمتلك أدوات الابتكار

عيسى البستكي خلال زيارته البرنامج الصيفي للنادي (من المصدر)
24 يوليو 2026 01:13

دبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم من مهارات المستقبل يمثل الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز تنافسية دولة الإمارات، مشيراً إلى أن إعداد أجيال تمتلك أدوات الابتكار والبحث العلمي هو الضمان الحقيقي لاستدامة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.
جاء ذلك، خلال زيارته لفعاليات البرنامج الصيفي لنادي الإمارات العلمي، الذي يُنظمه النادي خلال الفترة من 5 يوليو إلى 4 أغسطس 2026، بمشاركة 330 طالباً وطالبة من أبناء دولة الإمارات، حيث اطلع على سير البرامج التدريبية، والمختبرات العلمية، والمشاريع الابتكارية التي ينفذها الطلبة في مختلف التخصصات العلمية والتقنية.
وخلال الزيارة، عقد الدكتور البستكي لقاءً حوارياً مع منتسبي البرنامج الصيفي، ناقش معهم مهن المستقبل والتخصصات التي ستشكل محركاً رئيساً للتنمية خلال السنوات المقبلة، مستمعاً إلى تطلعاتهم الأكاديمية والمهنية.

عيسى البستكي
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