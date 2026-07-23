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شرطة دبي تحتفي بمتطوعي «شكراً لعطائك» و«الشرطي جارك»

عبدالله المري وكبار الضباط والحضور في صورة جماعية مع المكرمين (وام)
24 يوليو 2026 01:14

دبي (وام)

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كرّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق «شكراً لعطائك» التطوعي ومتطوعي مبادرة «الشرطي جارك» تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم الفاعلة في تعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ ثقافة التطوع والمسؤولية المجتمعية، وذلك بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء الدكتور طارق تهلك مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي. 
وأكد معاليه أن الشراكة المجتمعية والعمل التطوعي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، مشيراً إلى أن تكريم أصحاب المبادرات والجهات الداعمة يعكس تقدير شرطة دبي لعطائهم ويحفزهم على مواصلة خدمة المجتمع. 
وأشاد بالدور الذي يقدمه فريق «شكراً لعطائك» منذ بدء تعاونه مع مجلس الروح الإيجابية وما نفذه من مبادرات إنسانية دعمت البرامج المجتمعية وأسهمت في ترسيخ قيم التكافل والمسؤولية الوطنية. 
وثمّن جهود متطوعي مبادرة «الشرطي جارك» ودورهم في دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية وتعزيز الشعور بالأمن والأمان في الأحياء السكنية بما يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين المجتمع والأجهزة الأمنية. 
من جانبه، أكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقة مع المجتمع وترسيخ مفهوم أن الأمن مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.

شرطة دبي
دبي
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عبدالله خليفة المري
العمل التطوعي
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