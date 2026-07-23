بلدية دبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً في تبني أفضل الممارسات والشهادات الدولية

دبي (وام)

حققت بلدية دبي رقماً قياسياً عالمياً غير مسبوق بعد تقييمها من منظمة «السجل العالمي للأرقام القياسية - Official World Record» أكثر جهة على مستوى العالم تبنياً لأفضل الممارسات وحصولاً على شهادات المطابقة مع متطلبات المواصفات الدولية على مستوى العالم.

ويمثل هذا الإنجاز شهادة دولية رفيعة المستوى على نجاح بلدية دبي في إرساء منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضع استدامة جودة الحياة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لجهود فرق بلدية دبي التي تُنجز ضمن بيئة عمل حكومية تتسم بالمرونة والرشاقة لمواكبة متغيرات المستقبل، فقد اجتازت مختلف قطاعات البلدية عمليات تقييم دقيقة وصارمة نفذتها نخبة من الخبراء والمفتشين الدوليين.

وأثبتت هذه التقييمات كفاءة البلدية الاستثنائية في تلبية أدق المعايير العالمية.

وأكّد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن هذا التتويج يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي جعلت من التميز ثقافة يومية في العمل الحكومي، معرباً عن اعتزازه بهذا الرقم القياسي العالمي الذي تحقق بفضل تفاني فرق العمل ويمثل قوة دفع لمواصلة رحلة التفرد والريادة في الارتقاء بجودة حياة الإنسان وترجمة توجهات قيادتنا بأن تكون دبي دائماً في الصدارة.