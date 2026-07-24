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رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على جهود الحرس الوطني في تعزيز الأمن ويكرّم عدداً من منتسبيه

رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يطّلع على جهود الحرس الوطني في تعزيز الأمن ويكرّم عدداً من منتسبيه
24 يوليو 2026 10:53

كرّم معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بحضور سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، عددًا من منتسبي مجموعة حرس السواحل، تقديراً لتميزهم في أداء واجباتهم، وتمكنهم من إلقاء القبض على مجموعة من مهربي المواد المخدرة، وذلك خلال زيارته إلى مجموعة حرس السواحل في الحرس الوطني.

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وأشاد معاليه بما أظهره المنتسبون من يقظة واحترافية في أداء مهامهم، بما يعكس ما يتمتع به منتسبو الحرس الوطني من جاهزية وكفاءة عالية، ويجسّد دورهم المحوري في حماية حدود الدولة، والتصدي لمحاولات التهريب، وتعزيز أمن المجتمع واستقراره، وصون مقدراته ومكتسباته من كل ما يهدد أمنه وسلامته.


واطّلع معاليه، خلال الزيارة، على أبرز مهام واختصاصات مجموعة حرس السواحل، والدور الذي تضطلع به في حماية الحدود البحرية للدولة، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال تنفيذ العمليات الأمنية والميدانية، والتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وتعزيز الجاهزية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في صون أمن المجتمع واستقراره.

المصدر: وام
مكافحة المخدرات
زايد بن حمد
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