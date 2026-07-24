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شما بنت محمد تبحث التعاون الثقافي والفني مع معهد كورتولد للفنون

شما بنت محمد تبحث التعاون الثقافي والفني مع معهد كورتولد للفنون
24 يوليو 2026 15:31

بحثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مع معهد «كورتولد للفنون» بالعاصمة البريطانية لندن، آفاق الشراكة والتعاون الثقافي والفني.

جاء ذلك خلال خلال زيارة الشيخة الدكتورة شما على رأس وفد ضم الشيخة موزة بنت خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة فاطمة بنت نهيان بن مبارك آل نهيان إلى المعهد، واللقاء مع البروفيسور مارك هاليت مدیر معهد كورتولد للفنون، والدكتور إرنست فيغلين فان كليربيرغن رئيس جاليري كورتولد، حيث تم استعراض مجالات التعاون الممكنة، وبحث تطوير مبادرات مشتركة.

وتناول اللقاء سُبل الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمتحفية العريقة لمعهد كورتولد بوصفه مؤسسة عالمية مرجعية في تاريخ الفن، والترميم، والتنسيق الفني، وإدارة المجموعات المعرضية.

وناقش الجانبان تصميم برامج تعليمية وتدريبية مخصّصة للأطفال، والشباب، والفنانين، والمهتمين بالقطاع، تقدم المعرفة بأساليب تجمع بين الدراسة النظرية والممارسة الإبداعية.

وشملت المناقشات برامج موجهة للمعلمين والمشرفين الثقافيين تساعدهم على توظيف الفنون في تنمية الملاحظة والتفكير النقدي والخيال لدى الطلبة، وتحويل زيارة المعرض من تجربة مشاهدة عابرة إلى مساحة للتعلم والحوار.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما أن دولة الإمارات قطعت خطوات مهمة في دعم الثقافة والفنون، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توسيع قاعدة التفاعل المجتمعي مع الفن، وإدخاله بصورة أكثر حضوراً في التجارب التعليمية والثقافية الموجهة إلى مختلف الفئات.

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وأضافت أن التعاون المقترح مع معهد كورتولد يمكن أن يفتح المجال لتبادل الخبرات، وإقامة الورش والمحاضرات والبرامج المتخصّصة والاستفادة من التجارب الدولية في تعليم الفن وتأهيل الكفاءات، وتنظيم المعارض، وحفظ المجموعات الفنية وتقديمها للجمهور.

وأوضحت أن هذه الشراكة من شأنها أن تخدم رسالة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهیان وتعزز الدور الثقافي والتعليمي لجاليري شما للفنون وأكاديمية شما محمد للفنون، بما يتيح مساحة أوسع لاكتشاف المواهب، وبناء علاقة أكثر وعياً واستدامة بين الفن والمجتمع.

من جانبهما، رحب البروفيسور مارك هاليت والدكتور إرنست فيغلين فان كليربيرغن بالتعاون، مع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية واستعرضا تجربة المعهد في الجمع بين التعليم الأكاديمي والبحث العلمي والعمل المتحفي، إلى جانب برامجه الموجهة للجمهور والمؤسسات التعليمية والثقافية، وما يمكن أن تقدمه هذه الخبرات من فرص لتطوير مشروعات مشتركة تراعي طبيعة المجتمع الإماراتي واحتياجاته الثقافية.

وشملت الزيارة جولة في أقسام المعهد وجاليري کورتولد، اطلعت خلالها الشيخة الدكتورة شما على عدد من القاعات والمجموعات الفنية والتجارب المتبعة في عرض الأعمال وتفسيرها للجمهور، إلى جانب أساليب توظيف المعارض في التعليم ونشر المعرفة.

كما تعرفت خلال الجولة إلى طبيعة البرامج الأكاديمية والبحثية التي يقدمها المعهد، وما يضمه من خبرات متخصصة في تاريخ الفن والحفظ والترميم وإدارة المعارض، إضافة إلى مجموعته الفنية التي تضم أعمالاً تمتد من عصر النهضة إلى الفنون الحديثة والمعاصرة.

المصدر: وام
شما بنت محمد
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