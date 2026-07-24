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انخفاض درجات الحرارة غداً

أبوظبي
24 يوليو 2026 18:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً صباحاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 52 :12 والمد الثاني عند الساعة 59: 21، والجزر الأول عند الساعة 14:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 08:34 والمد الثاني عند الساعة 18:09، والجزر الأول عند الساعة 13:47 والجزر الثاني عند الساعة 01:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                     الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      43 28 90 20

دبي                           42 30 90 45

الشارقة                       43 28 85 40

عجمان                        42 31 90 50

أم القيوين                     41 30 90 40

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رأس الخيمة                  42 27 70 30

الفجيرة                        35 30 80 40

العـين                          46 31 70 20

ليوا                             47 31 60 20

الرويس                        47 28 80 40

السلع                           48 31 80 40

دلـمـا                           42 30 85 30

طنب الكبرى / الصغرى   40 31 80 40

أبوموسى                      39 33 85 45.

المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
انخفاض درجات الحرارة
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