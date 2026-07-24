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شرطة أبوظبي تنظّم «توحيد الصف لاستئصال الآفة» لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

جانب من الفعالية
25 يوليو 2026 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظّمت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، ضمن جهودها المستمرة للوقاية من المخدرات، فعالية «توحيد الصف لاستئصال الآفة» في مكاني مول بالشامخة خلال الفترة من 22 إلى 23 يوليو 2026، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، وتوعية أفراد المجتمع والأسر والمراهقين والأطفال وزوار المركز التجاري بسبل الوقاية منها.
وركزت الفعالية على تقديم رسائل توعوية مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال تجارب تفاعلية ووسائط رقمية تسهم في إيصال المفاهيم الوقائية بأساليب جاذبة، وتعزز الوعي بخطورة المواد المخدرة وآثارها الصحية والاجتماعية والأمنية.

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