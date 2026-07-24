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انطلاق مبادرة «قلب صحي.. صيف آمن» في الفجيرة

انطلاق مبادرة «قلب صحي.. صيف آمن» في الفجيرة
25 يوليو 2026 00:59

الفجيرة (الاتحاد)

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع أدنوك البرية وعدد من الشركاء في القطاع الصحي، مبادرة «قلب صحي.. صيف آمن» بهدف تعزيز صحة ورفاهية القوى العاملة خلال فصل الصيف.
ونُفذت المبادرة من خلال مكتب وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة، وبالشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومستشفى الشرق، ومركز الفخامة الطبي، ومركز الفلاح للنظارات.
وتضمّنت المبادرة إجراء فحوصات صحية وقائية لموظفي مواقع أدنوك البرية في الفجيرة، بهدف الكشف المبكر عن عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما شملت تنظيم جلسات توعوية حول صحة القلب، والتغذية السليمة، وإدارة الإجهاد الحراري، بما يسهم في تعزيز الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم الرعاية الصحية الوقائية.
وشهدت المبادرة كذلك تنفيذ حملة ميدانية للترطيب، تم خلالها توزيع المياه الباردة والمشروبات المنعشة على العاملين، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مستويات الترطيب وحماية الصحة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.
وتعكس هذه المبادرة التعاون المستمر بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع وأدنوك البرية في دعم الرعاية الصحية الوقائية، وتعزيز صحة المجتمع، والمساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

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