«تنمية المجتمع» تنظم مبادرة «تنبض بهلها»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة تنمية المجتمع– أبوظبي مبادرة «تنبض بهلها»، خلال الفترة من 24 يوليو ولغاية 9 أغسطس 2026، ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – أدنيك.

يأتي ذلك لمواصلة رحلة تمكين الأطفال والشباب، عبر توفير منصة مجتمعية تفاعلية تتيح لهم تحويل أفكارهم إلى مشاريع وتجارب عملية تسهم في تنمية مهاراتهم في ريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، ما يسهم في خلق جيل مستقل قادر على الاعتماد على نفسه، ويواصل بدوره مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي.

وتوفر المبادرة فرصة لعرض خدماتهم أمام جمهور واسع، بما يمنحهم تجربة عملية في إدارة المشاريع والتسويق والتواصل مع العملاء، ويعزّز مهاراتهم في ريادة الأعمال والثقافة المالية، ضمن بيئة مجتمعية داعمة للإبداع والابتكار.

وتستقبل «تنبض بهلها» زوّارها في قاعة رقم 4، من الساعة الثالثة ظهراً حتى العاشرة مساءً طوال فترة تنظيم الفعالية، حيث تم تقسيم المشاركات على ثلاث مجموعات، بحيث تعرض كل مجموعة مشاريعهم ومنتجاتهم لمدة ستة أيام، بما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الأطفال والشباب لخوض هذه التجربة العملية.

وتعتبر المبادرة منصة لتمكين الأطفال والشباب من الفئة العمرية (3–21 عاماً) لاستعراض مشاريعهم الريادية وتنمية مهاراتهم، مع دعم مشاركة المستفيدين من هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بما يعزّز ثقافة ريادة الأعمال والشمولية المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة عبدالرحمن الحوسني، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إن دائرة تنمية المجتمع تواصل جهود تمكين مختلف فئات المجتمع، وتوسيع فرص مشاركتهم في المبادرات والبرامج التي تعزز قدراتهم، وتدعم استقلاليتهم، وتتيح لهم الإسهام بفاعلية في تنمية مجتمعهم وصناعة أثر إيجابي ومستدام.

وأضافت أن فعالية «تنبض بهلها» تجسّد هذا التوجه من خلال الاستثمار في قدرات الأطفال والشباب، وإتاحة مساحة عملية تمكّنهم من اكتشاف إمكاناتهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع وتجارب واقعية، بما يعزّز ثقتهم بأنفسهم، وينمي لديهم مهارات الابتكار وريادة الأعمال والتواصل وإدارة الموارد.

وأشارت الحوسني إلى أن المبادرة تعكس أهمية تكامل الأدوار والشراكة بين مختلف المؤسسات، مؤكدةً أهمية مواصلة تطوير المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، وتمنح الأطفال والشباب دوراً أكثر حضوراً في المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل مبادر ومؤثر، قادر على توظيف مهاراته وطموحاته في دعم التنمية المجتمعية والاقتصادية في إمارة أبوظبي.

واستقبلت المحطات السابقة من تنبض بهلها، 81 مشاركاً من رواد الأعمال الصغار والشباب، وأكثر من 28 ألف زائر، في أجواء عكست روح التلاحم المجتمعي في إمارة أبوظبي، والشغف الكبير لدى النشء لتطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، ليكونوا عنصراً فاعلاً في الوطن.