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علوم الدار

«بلدية عجمان»: دور رائد للمختبرات المركزية في سلامة المجتمع

عبد الرحمن النعيمي لدى زيارته المختبرات المركزية (وام)
25 يوليو 2026 00:59

عجمان (وام)

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أكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، أهمية الدور المحوري لإدارة المختبرات المركزية بالدائرة، في حماية الصحة العامة، وتعزيز سلامة المجتمع، والحفاظ على البيئة، من خلال تقديم خدمات مخبرية دقيقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 والأهداف الاستراتيجية للدائرة.
واطلع النعيمي خلال زيارة ميدانية للمختبرات المركزية، يرافقه الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، بحضور مكية غلوم، مدير إدارة المختبرات المركزية، والكفاءات الفنية العاملة في المختبرات، على سير العمل ومنظومة الفحوصات والإجراءات المتبعة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وقال النعيمي إن المختبرات المركزية تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم منظومة الصحة العامة بالإمارة، لما تقوم به من دور مهم في فحص وتحليل المواد الغذائية والبيئية ومواد البناء وغيرها، بما يسهم في حماية المجتمع، وضمان سلامة المنتجات، ودعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في إمارة عجمان.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
المختبرات المركزية
عبد الرحمن النعيمي
دائرة البلدية والتخطيط
دائرة البلدية والتخطيط في عجمان
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