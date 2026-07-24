8 أطنان من الإنتاج المحلي ضمن 23 مسابقة في «ليوا للرطب»

الظفرة (وام)

اختتمت، أمس الأول، فعاليات الدورة الـ 22 من مهرجان ليوا للرطب، الذي نظمته هيئة أبوظبي للتراث، من 14 إلى 23 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وشهد المهرجان مشاركة أكثر من 465 مزارعاً تنافسوا في مسابقاته التي بلغ عددها 23 مسابقة، خصص لها 295 جائزة بقيمة بلغت أكثر من 8 ملايين درهم، فيما استقطبت فعالياته المتنوعة نحو 80 ألف زائر.

وتضمّن المهرجان 11 مسابقة للرطب، إلى جانب 7 مسابقات للفواكه، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية، إضافة إلى مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

وقدم المزارعون المشاركون في المسابقات نحو 8 أطنان من الرطب والفواكه، جميعها من إنتاج مزارع دولة الإمارات لموسم 2026.