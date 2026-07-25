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"الأرصاد" يتوقع سقوط أمطار وانخفاض الحرارة غدا

أبوظبي
25 يوليو 2026 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، وانخفاض آخر في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني 22:54، والجزر الأول عند الساعة 6:11 والجزر الثاني عند الساعة 06:48.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعه 09:02 والمد الثاني 19:06، والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 02:11.

في ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى :

المدينة                      الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                        40 29 90 25

دبي                            39 30 90 35

الشارقة                       40 28 90 25

عجمان                       37 30 90 35

أم القيوين                    38 27 90 40

رأس الخيمة                41 28 85 25

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الفجيرة                      35 30 85 55

العـين                       44 29 65 20

ليوا                         43 28 85 15

الرويس                   38 29 85 35

السلع                      42 30 70 15

دلـمـا                      37 31 80 45

طنب الكبرى            38 32 85 55

طنب الصغرى         38 32 85 55

أبو موسى             38 32 85 55.

المصدر: وام
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